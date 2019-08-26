Дольше всего придется ждать покупателям недвижимости на самом популярном курорте Краснодарского края – в Сочи.

Средний срок окупаемости квартир на российских морских курортах составляет – 20 лет, а арендная доходность – 5% годовых, к таким выводам пришли эксперты федерального портала "МИР КВАРТИР", сопоставив цены покупки квартир на вторичном рынке и ставки посуточной аренды в Краснодарском крае.Для расчетов аналитики взяли условие, что квартира сдается посуточно три месяца в году. Таким образом, не учитывались простои, с одной стороны, с другой стороны, была исключена возможность сдавать жилье в низкий сезон – например, на Новый год. Также расчеты не учитывали расходы собственника на ремонт квартиры, оплату коммунальных расходов, налогов, и затраты на продвижение.В целом эксперты выявили закономерность, чем дороже недвижимость, тем дольше она окупается.Наибольшая доходность оказалась у квартир в Туапсе — 6,1%. Владельцы квартир на этом российском курорте смогут окупить свои вложения через 16 лет. На втором месте Анапа с доходностью 5,7% и сроком окупаемости 17 лет. Тройку лидеров замыкает Новороссийск. Здесь, чтобы квартира окупилась, придется подождать 19 лет.Дольше всего придется ждать покупателям недвижимости на самом популярном курорте Краснодарского края – в Сочи. Так, средняя квартира в самом дорогом городе российского побережья Кавказа имеет доходность 4,4%, а окупится за 23 года. В Геленджике оказались показатели получше: 4,9% и 20 лет. И это четвертое место рейтинга.Доходность и окупаемость квартир на курортах Краснодарского краяГородСр. цена, руб.Посуточная аренда, руб./суткиДоход за сезон, руб.Доход-ностьОкупае-мость, летСочи882248442783850204,4%23Геленджик482536426292366104,9%20Новороссийск365912021361922405,3%19Анапа406523625832324705,7%17Туапсе286444019471752306,1%16Среднее484732927152443505,0%20Источник: mirkvartir.ruЕсли сравнивать с долгосрочной арендой квартир, то краткосрочная выгоднее, несмотря на то, что дает доход только в высокий сезон. По нашим расчетам, долгосрочная аренда в Краснодарском крае приносит только 4,4% , а окупаемость квартир на три года дольше, заключает генеральный директор федерального портала "МИР КВАРТИР" Павел Луценко.Ранее аналитики портала зарубежной недвижимости HomesOverseas.ru назвали пятерку стран, где россияне чаще всего покупают недвижимость за рубежом. Самыми популярными оказались Болгария, Турция и Испания.