Все больше россиян предпочитает тратить деньги прямо с карты, не снимая наличных.

Все больше россиян предпочитает тратить деньги прямо с карты, не снимая наличных.В ближайшем будущем на смену привычным бумажным деньгам окончательно придут электронные и виртуальные счета. С каждым месяцем растет количество операций по банковским картам, так что мы стремительно движемся к безналичному миру. В первом квартале 2019 года, по данным ЦБ РФ, жители Приволжского федерального округа, к примеру, совершили безналичных операций на триллион рублей. При этом доля снятия денег с карт за год сократилась до 63%.«Как в Европе»Сейчас 37% всех денежных операций в Приволжье происходит безналично. То есть картами в магазинах расплачиваются четыре человека из десяти. Относительно большинства европейских стран доля небольшая. Например, Швеция к 2023 году планирует и вовсе отказаться от наличных, сейчас купюрами оплачивают только 2% товаров и услуг.«Снимают редко, платят картой»Все больше россиян предпочитает тратить деньги прямо с карты, не снимая наличных. И в этом есть логика. Во-первых, это удобно. Не нужно носить мелочь в кошельке и держаться за кошелек в общественном транспорте. Во-вторых, это экономит время: чтобы заплатить за коммуналку онлайн в мобильном приложении Сбербанка, нужно потратить 30 секунд. Чтобы оплатить счета наличными, придется дойти до почты или банкоматов, да еще и постоять в очереди. Третье преимущество безналичных расчетов – безопасность. Как бы ни пугали нас историями о мошенниках из интернета, суть сводится к одному: если вы сами не отдадите преступникам «все явки и пароли», ваши деньги останутся при вас! С тем же успехом можно рассказывать, как на вокзалах именно вас поджидают гадалки, а в автобусах и метро - карманники. Но и тут есть один нюанс: даже если воришка умыкнет ваш кошелек, владелец безналичных средств не лишится ни рубля, если не оставит пин-код в соседнем кармашке. А вот тот, кто предпочитает жить по старинке, останется без гроша.«Безналично значит выгодно»Помимо удобства, безопасности и скорости, отказ от снятия средств приносит и... прибыль! Если бы вам сказали десять лет назад, что за каждые потраченные сто рублей человек, продавший вам кошелек, будет возвращать вам по пять рублей, вы покрутили бы у виска. Но именно так действует кэшбэк: чем больше тратишь, тем больше зарабатываешь.Кэшбэк – это бонусы, которые дает вам банк за то, что вы выбираете оплату картой. Они могут быть разными: бонусные баллы, мили, купоны или деньги.К примеру, Сбербанк за оплату покупок картой предоставляет до 10% кэшбэка бонусами «Спасибо». Этими баллами можно оплатить до 99% от стоимости покупки или услуги в совершенно разных магазинах: от онлайн-сервисов до продуктовых сетей. Например, «Спасибо» можно потратить на продукты в «Пятерочке», на любой товар из интернет-магазина «Беру!», ими же можно заплатить за обувь, одежду и даже билеты в кино.«За карту можно не платить»Кроме того, использование дебетовых карт для большинства людей бесплатно: за зарплатные карты платит работодатель, за студентов – университет, для пенсионеров карты бесплатные.Если вы просто хотите получить дебетовую карту Сбербанка, но не хотите тратить на нее ни рубля (и это ваша принципиальная позиция!), то для вас существует Моментальная карта. Оформить ее можно в любом отделении за 10 минут.А если вас привлекают новые технологии, и ваш смартфон поддерживает NFC, попробуйте Цифровую карту. Для ее оформления вам понадобится менее двух минут в мобильном приложении Сбербанка.Что случится, если наличные исчезнут?Пока что сложно полностью спрогнозировать все плюсы и минусы исчезновения бумажных денег. Пока твердо утверждать можно одно: месте с наличными исчезнут фальшивомонетчики, обнальщики и другие преступные элементы, ведущие свой подпольный бизнес на банкнотах и купюрах. Остальные аспекты остаются пока туманными.Мир меняется каждый день, и мы меняемся вместе с ним. Глупо продолжать сидеть при свечах и ловить угольки от лучины, когда к вам в дом пришла лампочка Ильича.По материалам сайта www.banknn.ruПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015