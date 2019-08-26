Разобраться в этом вопросе нам помогли специалисты Росбанка

Разобраться в этом вопросе нам помогли специалисты РосбанкаВ последнее время участились звонки людям от мошенников якобы от представителей банков. Мы вместе со специалистами Росбанка расскажем, как уберечь свои сбережения.1. Какое количество мошеннических операций с банковскими картами происходит в настоящее время?За последние полгода выросло количество мошеннических операций, связанных с социальной инженерией: ситуации, когда мошенники получают коды из СМС, CVVCVC-код (три цифры на обороте карты) и пароль для входа в Интернет-банк и мобильный банк). Тактика мошенников для получения этих данных в разговоре с держателем карты все время меняется, поэтому количество клиентов банков, раскрывающих свои персональные данные, к сожалению, не снижается. Необходимо помнить: эти данные нельзя сообщать никому, поскольку они нужны для совершения операций по карте или в вашем личном кабинете интернет-банка. Эти данные запрашивают только мошенники. Сотрудники банка не запрашивают их никогда.2. Какая категория граждан чаще всего становится жертвами мошенников?Сложно выделить какую-то конкретную категорию граждан: бытует мнение, что жертвами мошенников чаще всего становятся люди старшего поколения, которые склонны больше доверять незнакомым людям, однако в последнее время на уловки мошенников попадаются и молодые клиенты банков.3. Как вести себя держателю карты, чтобы уберечься от мошеннических действий? Держать часть деньги наличными? Иметь несколько карт? Завести отдельную карту для оплаты услуг в интернете?Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, стоит соблюдать несколько простых правил:· обновите свою контактную информацию в банке. Убедитесь, что у банка есть ваш актуальный номер телефона, для того чтобы банк смог связаться с вами в случае необходимости. Обновите контактную информацию вашего банка, она всегда должна быть под рукой: в случае утери карты вам будет необходимо срочно связаться с банком для её блокировки;· подключите услугу СМС-уведомлений о транзакциях по вашей карте и счёту. Это поможет вам контролировать расходы, а также вовремя заметить несанкционированную операцию;· запомните свой PIN-код, никому не сообщайте его и никогда не записывайте PIN-код на карте;· скачивайте мобильное приложение вашего банка только из официальных магазинов – AppStore и Google Play. Не устанавливайте приложения по сторонним ссылкам. Есть вероятность, что это мошенническое приложение, через которое возможно несанкционированное получение ваших логина и пароля для входа в интернет-банк;· не оставляйте карту без присмотра, старайтесь всегда держать её в поле зрения. В ресторане просите принести вам терминал либо самостоятельно пройдите к кассиру для оплаты;· расплачиваясь картой, перед вводом PIN-кода убедитесь, что на терминале указана корректная сумма;· совершая покупки в интернете, убедитесь в надёжности ресурса и интернет-сайта. Не нажимайте на подозрительные ссылки. Это поможет вам защитить ваши карточные данные;· старайтесь не входить в мобильный и интернет-банк с чужих устройств, а при отсутствии других вариантов - обязательно выходить из своего профиля, удостоверившись, что ваши данные не сохранены на устройстве;· не пользуйтесь банкоматом, если заметили какую-либо подозрительную активность около него или если обнаружили посторонние устройства, закреплённые на банкомате;· прикрывайте клавиатуру терминала/банкомата при вводе PIN-кода;· откройте сберегательный счет в дополнение к своему текущему счету: на нем можно аккумулировать большие суммы без привязки к карте. Средства на сберегательном счете защищены от возможных мошеннических операций, так как счет не привязан непосредственно к карте. Кроме того, как правило, процент на остаток по сберсчетам выше, чем процент на остаток по текущему счету.4. Ситуация: пришло смс-сообщение якобы от банка с просьбой, например, позвонить на горячую линию, т.к. с картой что-то произошло. Что делать в этом случае?Ни в коем случае не перезванивайте по номеру указанному в СМС на автомате. Официальные банковские номера опубликованы на обороте вашей карты, на официальном сайте банка, а также содержатся в клиентской документации. Перепроверьте полученный в СМС номер с официальными номерами.Если вы получили звонок или СМС и не уверенны что это действительно банк, прервите разговор и перезвоните в колл-центр по официальному номеру.5. Как распознать мошенников при телефонном звонке? На что обращать внимание по ходу телефонного разговора? Какие личные данные и данные банковской карты никогда не нужно сообщать по телефону?Сотрудник банка никогда не будет спрашивать коды из СМС или пароли. Все сотрудники банка максимально корректны и спокойны. Мошенники же всегда стараются нагнетать обстановку, торопить клиента с принятием решения, создавать повышенный уровень нервозности. Это и есть главный элемент мошенничества с социальной инженерией.Если звонящий представляется сотрудником банка и при этом начинает используя сложные около-банковские термины, подводить клиента к мысли, что у клиента могут начаться или уже начались трудности с получением банковских услуг, но все можно поправить, достаточно всего лишь назвать какой-либо код из СМС, CVV / CVC-код карты или пароль для входа в Интернет-банк, – это точно мошенник. В данном случае рекомендуем прервать разговор и связаться с банком, проверить информацию и сообщить о попытке совершения мошеннических действий.Никогда и никому не сообщайте PIN-код, СVC-код (три цифры на обороте карты) и коды из СМС-сообщений от банка, даже если звонивший представился сотрудником банка (в том числе, сотрудником службы безопасности или технической поддержки), ни в коем случае не передавайте ему эти данные - банк никогда не запрашивает такую информацию.6. Что делать, если всё-таки мошенническое действие совершено и деньги украдены? Механизм действий.Если вы заметили активность по вашей карте после ее потери (к примеру, карта только что потеряна и вам приходят смс-сообщения о тратах по ней), карту необходимо как можно быстрее заблокировать, позвонив на горячую линию в банк. После блокировки карты необходимо обратиться в банк, выпустивший ее, для дальнейшего решения вопроса. Каждый подобный случай рассматривается банком в индивидуальном порядке.