Разобраться в этом вопросе нам помогли специалисты Росбанка
Разобраться в этом вопросе нам помогли специалисты Росбанка
В последнее время участились звонки людям от мошенников якобы от представителей банков. Мы вместе со специалистами Росбанка расскажем, как уберечь свои сбережения.
1. Какое количество мошеннических операций с банковскими картами происходит в настоящее время?
За последние полгода выросло количество мошеннических операций, связанных с социальной инженерией: ситуации, когда мошенники получают коды из СМС, CVVCVC-код (три цифры на обороте карты) и пароль для входа в Интернет-банк и мобильный банк). Тактика мошенников для получения этих данных в разговоре с держателем карты все время меняется, поэтому количество клиентов банков, раскрывающих свои персональные данные, к сожалению, не снижается. Необходимо помнить: эти данные нельзя сообщать никому, поскольку они нужны для совершения операций по карте или в вашем личном кабинете интернет-банка. Эти данные запрашивают только мошенники. Сотрудники банка не запрашивают их никогда.
2. Какая категория граждан чаще всего становится жертвами мошенников?
Сложно выделить какую-то конкретную категорию граждан: бытует мнение, что жертвами мошенников чаще всего становятся люди старшего поколения, которые склонны больше доверять незнакомым людям, однако в последнее время на уловки мошенников попадаются и молодые клиенты банков.
3. Как вести себя держателю карты, чтобы уберечься от мошеннических действий? Держать часть деньги наличными? Иметь несколько карт? Завести отдельную карту для оплаты услуг в интернете?
Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, стоит соблюдать несколько простых правил:
· обновите свою контактную информацию в банке. Убедитесь, что у банка есть ваш актуальный номер телефона, для того чтобы банк смог связаться с вами в случае необходимости. Обновите контактную информацию вашего банка, она всегда должна быть под рукой: в случае утери карты вам будет необходимо срочно связаться с банком для её блокировки;
· подключите услугу СМС-уведомлений о транзакциях по вашей карте и счёту. Это поможет вам контролировать расходы, а также вовремя заметить несанкционированную операцию;
· запомните свой PIN-код, никому не сообщайте его и никогда не записывайте PIN-код на карте;
· скачивайте мобильное приложение вашего банка только из официальных магазинов – AppStore и Google Play. Не устанавливайте приложения по сторонним ссылкам. Есть вероятность, что это мошенническое приложение, через которое возможно несанкционированное получение ваших логина и пароля для входа в интернет-банк;
· не оставляйте карту без присмотра, старайтесь всегда держать её в поле зрения. В ресторане просите принести вам терминал либо самостоятельно пройдите к кассиру для оплаты;
· расплачиваясь картой, перед вводом PIN-кода убедитесь, что на терминале указана корректная сумма;
· совершая покупки в интернете, убедитесь в надёжности ресурса и интернет-сайта. Не нажимайте на подозрительные ссылки. Это поможет вам защитить ваши карточные данные;
· старайтесь не входить в мобильный и интернет-банк с чужих устройств, а при отсутствии других вариантов - обязательно выходить из своего профиля, удостоверившись, что ваши данные не сохранены на устройстве;
· не пользуйтесь банкоматом, если заметили какую-либо подозрительную активность около него или если обнаружили посторонние устройства, закреплённые на банкомате;
· прикрывайте клавиатуру терминала/банкомата при вводе PIN-кода;
· откройте сберегательный счет в дополнение к своему текущему счету: на нем можно аккумулировать большие суммы без привязки к карте. Средства на сберегательном счете защищены от возможных мошеннических операций, так как счет не привязан непосредственно к карте. Кроме того, как правило, процент на остаток по сберсчетам выше, чем процент на остаток по текущему счету.
4. Ситуация: пришло смс-сообщение якобы от банка с просьбой, например, позвонить на горячую линию, т.к. с картой что-то произошло. Что делать в этом случае?
Ни в коем случае не перезванивайте по номеру указанному в СМС на автомате. Официальные банковские номера опубликованы на обороте вашей карты, на официальном сайте банка, а также содержатся в клиентской документации. Перепроверьте полученный в СМС номер с официальными номерами.
Если вы получили звонок или СМС и не уверенны что это действительно банк, прервите разговор и перезвоните в колл-центр по официальному номеру.
5. Как распознать мошенников при телефонном звонке? На что обращать внимание по ходу телефонного разговора? Какие личные данные и данные банковской карты никогда не нужно сообщать по телефону?
Сотрудник банка никогда не будет спрашивать коды из СМС или пароли. Все сотрудники банка максимально корректны и спокойны. Мошенники же всегда стараются нагнетать обстановку, торопить клиента с принятием решения, создавать повышенный уровень нервозности. Это и есть главный элемент мошенничества с социальной инженерией.
Если звонящий представляется сотрудником банка и при этом начинает используя сложные около-банковские термины, подводить клиента к мысли, что у клиента могут начаться или уже начались трудности с получением банковских услуг, но все можно поправить, достаточно всего лишь назвать какой-либо код из СМС, CVV / CVC-код карты или пароль для входа в Интернет-банк, – это точно мошенник. В данном случае рекомендуем прервать разговор и связаться с банком, проверить информацию и сообщить о попытке совершения мошеннических действий.
Никогда и никому не сообщайте PIN-код, СVC-код (три цифры на обороте карты) и коды из СМС-сообщений от банка, даже если звонивший представился сотрудником банка (в том числе, сотрудником службы безопасности или технической поддержки), ни в коем случае не передавайте ему эти данные - банк никогда не запрашивает такую информацию.
6. Что делать, если всё-таки мошенническое действие совершено и деньги украдены? Механизм действий.
Если вы заметили активность по вашей карте после ее потери (к примеру, карта только что потеряна и вам приходят смс-сообщения о тратах по ней), карту необходимо как можно быстрее заблокировать, позвонив на горячую линию в банк. После блокировки карты необходимо обратиться в банк, выпустивший ее, для дальнейшего решения вопроса. Каждый подобный случай рассматривается банком в индивидуальном порядке.