Злоумышленница, находясь в поликлинике, похитила оставленный без присмотра пакет с документами и деньгами.

16 августа текущего года в Отделение МВД России по Киржачскому району обратилась 36-летняя местная жительница, сообщившая, что у нее похищен пакет с деньгами и документами.Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия в одно медицинских учреждений районного центра, потерпевшая сообщила, что отправилась с ребенком на прием к врачу, оставив пакет, в котором находились паспорт, страховой полис и кошелек, на пеленальном столике в коридоре. Вернувшись после приема, имущество женщина не обнаружила.Сумма причиненного ущерба превысила 14 000 рублей.Полицейские по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате личность подозреваемой была установлена.Злоумышленница, 58-летняя местная жительница, была задержана на территории района. Похищенное имущество изъято полицейскими и возвращено законной собственнице.В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).