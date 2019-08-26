На одном из домов в Уфе работники ЖКХ повесили большой красный плакат со списком должников.

Фотографию плаката на площадке сервиса "Яндекс. Район" опубликовал один из местных жителей.Фото: Яндекс.РайонНа плакате помимо списка должников и размера их задолженностей было написано, что большие долги "сокращают срок службы дома".Автор снимка иронично предложил применить подобную практику к должникам по кредитам и ипотеке, а также к тем, кто не заплатил за школьное питание. Однако, добавил он, фасадов на всех может не хватить.