Ситуация у переправы через Керченский пролив требует немедленного реагирования. Журналисты сообщили о вони и грязи, и все это прямо у Крымского моста. Крик души жительницы Керчи опубликовал один из местных порталов.

Ситуация у переправы через Керченский пролив требует немедленного реагирования. Журналисты сообщили о вони и грязи, и все это прямо у Крымского моста. Крик души жительницы Керчи опубликовал один из местных порталов.Пляж с видом на Крымский мост находится в ужасном состоянии,пишет сайт "Керчь.Инфо" со ссылкой на сообщение местной жительницы.Журналисты отмечают, что берег зарастает травой, возможно, амброзией.По их словам, кабинки для переодевания на пляже рядом сКрымским мостом находятся в ужасном состоянии, их часто используют как туалет,поскольку отхожих мест поблизости нет. "Кругом вонь и грязь", -констатирует издание.В таких условиях отдыхают люди. "И это все на пляже,откуда открывается чудесный вид на Крымский мост", – сокрушаются журналисты.Почему люди продолжают отдыхать в этом месте? Причина,отмечают местные СМИ, в отсутствии пляжей в центральной части Керчи. А ехать догорпляжа в душном и тесном автобусе – то еще "удовольствие",заключили журналисты.Ранее сообщалось, что молодожены повесили насимволический замок в форме сердца. Строителям пришлось демонтировать объект.Кроме того, остановкой на трассе новобрачные создали угрозудорожно-транспортного происшествия.В конце текущего года на переправе через Керченский проливзаработает железная дорога. Об этом сообщил министр транспорта России ЕвгенийДитрих. Строители уже уложили рельсы, работы идут по графику.Билеты на поезда через можно купить ссентября. Поезда свяжут крупнейшие города полуострова – Симферополь,Севастополь и Евпаторию – с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону,Казанью, Екатеринбургом.