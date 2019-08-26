Очередной день конкурса молодых исполнителей Новая волна в Сочи посвящен творчеству Анжелики Варум, которая в этом году отмечает 50-летие. Ее песни доверили исполнить друзьям и коллегам – Юлии Савичевой, Владимиру Преснякову, Лолите. На репетиции последней побывал корреспондент Дни.ру.

Очередной день конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи посвящен творчеству Анжелики Варум, которая в этом году отмечает 50-летие. Ее песни доверили исполнить друзьям и коллегам – Юлии Савичевой, Владимиру Преснякову, Лолите. На репетиции последней побывал корреспондент "Дни.ру".Песня "Городок" появилась в репертуаре Анжелики Варум в 1992 году. Музыку к ней написал отец певицы Юрий Варум на слова Кирилла Крастошевского. Позже текст вошел в топ-100 самых популярных в России стихотворных строк, включающем, в числе прочего, русскую и мировую классику.Но главное, он вошел в сердце каждого слушателя, ведь у всех в жизни был тот самый городок с улицей в три дома, куда хочется, но, увы, невозможно вернуться.Лолита эту композицию приняла очень близко к сердцу. И во время репетиции начала рыдать. Дважды певица брала в руки микрофон и дважды ее душили слезы. Песню в итоге допевала сама Варум. А технический персонал и журналисты, присутствовавшие в зале, встретили такое искренне проявление эмоций аплодисментами.Певицу можно понять – она родилась в украинском городе Мукачево. Много лет спустя, в 2013 году, будучи известной певицей, артистка впервые за длительное время навестила малую родину. "Дом нашла, у меня фотографии есть, люди подсказали. Мама помнила, что улица Чапаева, а сейчас переименована и хорошо, что там много людей из окон смотрело", – поделилась Лолита.Была она и во Львове, где прошло ее детство. Певица позже рассказывала, что, возвращаясь в те места, стояла у подъезда, смотрела на окна, ревела и не могла себя остановить. Воспоминания, очевидно, захлестнули ее и во время исполнения песни "Городок", тем более, что сегодня на Украину Лолите въезд запрещен.