Бывший президент Украины Петр Порошенко продолжает делать громкие заявления. Политик поздравил столицу Донецкой народной республики с Днем города, пообещал поднять над ней украинский флаг.
Бывший президент Украины Петр Порошенко продолжает делать громкие заявления. Политик поздравил столицу Донецкой народной республики с Днем города, пообещал поднять над ней украинский флаг.
Порошенко вновь не упустил возможности назвать Россию
"агрессором" и заверил, что Киев продолжит борьбу за возвращение
Донецка. "Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться
украинский флаг!" – написал бывший президент на своей странице в Facebook.
Пользователи Сети распекли Порошенко за неуместные
заявления. Так, блогер Константин Симонов слова про украинский флаг над Донецком
объяснил пристрастием бывшего президента к алкоголю.
"Любитель алкомарафонов Петр Порошенко и не думает
просыхать. Чем еще, кроме как синькой, объяснить заявление этого клоуна,
который пообещал украинцам поднять жовто-блакитный прапор над Донецком. Лучше
бы ты молчал, Петя", – написал комментатор на своей странице в Twitter.
Несколько дней назад на столицей ДНР появился российский
флаг. Триколор подняли на здании Народного совета республики 22 августа в честь
Дня государственного флага России. На следующий день над городом вновь
развивалось полотно Донецкой республики.
Против и его сторонников возбуждено более 10
уголовных дел. Экс-президента подозревают в узурпации власти, давлении на суд,
легализации преступных доходов. Расследования в отношении политика инициировал
бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.
Ранее стало известно о выводе Порошенко с Украины 800
миллионов гривен. Об этом сообщил беглый народный депутат Верховной рады,
предприниматель Александр Онищенко со ссылкой на заявление американского
бизнесмена Сэма Кислина.
Парламентарий заявил, что у него есть и новый компромат на
, но раскрывать детали отказался. "Давайте я пока оставлю это в
тайне. У меня есть определенный козырь", – заверил Онищенко.