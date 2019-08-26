Бывший президент Украины Петр Порошенко продолжает делать громкие заявления. Политик поздравил столицу Донецкой народной республики с Днем города, пообещал поднять над ней украинский флаг.

Бывший президент Украины Петр Порошенко продолжает делать громкие заявления. Политик поздравил столицу Донецкой народной республики с Днем города, пообещал поднять над ней украинский флаг.Порошенко вновь не упустил возможности назвать Россию"агрессором" и заверил, что Киев продолжит борьбу за возвращениеДонецка. "Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеватьсяукраинский флаг!" – написал бывший президент на своей странице в Facebook.Пользователи Сети распекли Порошенко за неуместныезаявления. Так, блогер Константин Симонов слова про украинский флаг над Донецкомобъяснил пристрастием бывшего президента к алкоголю."Любитель алкомарафонов Петр Порошенко и не думаетпросыхать. Чем еще, кроме как синькой, объяснить заявление этого клоуна,который пообещал украинцам поднять жовто-блакитный прапор над Донецком. Лучшебы ты молчал, Петя", – написал комментатор на своей странице в Twitter.Несколько дней назад на столицей ДНР появился российскийфлаг. Триколор подняли на здании Народного совета республики 22 августа в честьДня государственного флага России. На следующий день над городом вновьразвивалось полотно Донецкой республики.Против и его сторонников возбуждено более 10уголовных дел. Экс-президента подозревают в узурпации власти, давлении на суд,легализации преступных доходов. Расследования в отношении политика инициировалбывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.Ранее стало известно о выводе Порошенко с Украины 800миллионов гривен. Об этом сообщил беглый народный депутат Верховной рады,предприниматель Александр Онищенко со ссылкой на заявление американскогобизнесмена Сэма Кислина.Парламентарий заявил, что у него есть и новый компромат на, но раскрывать детали отказался. "Давайте я пока оставлю это втайне. У меня есть определенный козырь", – заверил Онищенко.