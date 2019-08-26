Вокалист обратился к подписчикам своего микроблога. По словам Димы Билана, многие забыли, как сложна профессия артиста.

Вокалист обратился кподписчикам своего микроблога. По словам Димы Билана, многие забыли, как сложнапрофессия артиста.В личном Instagram вокалист опубликовал видео. В кадреДима Билан говорит о наболевшем.Исполнитель отмечает, что артист – это человек, который готоввсе положить на алтарь любимой профессии. "А это сломанные ноги, с которыми тыпотом работаешь на 300 процентов, рискуя, что ее (ногу – прим. ред.) тебе потом вообще могут отрезать", – отмечаетДима Билан.За 18 лет творческой деятельности артисту пришлось столкнутьсяс множеством трудностей. Постоянная нервотрепка, толпы людей вокруг, скандалы исудебные разбирательства – вот через что пришлось пройти вокалисту.Дмитрий вспомнил, какдавал концерт на улице. В тот день было всего четыре градуса тепла. После выступления он три месяца лежал с чудовищной температурой в больнице. Врачи не моглинормализовать его состояние."Я рисковый чувак, я много чего видел и со временем пересталбояться многих вещей", – сказалПевец рассказал, что содержит большую семью. На егоплечах ответственность за благосостояние родственников. Между тем он трудится нетолько для себя и близких. Много людей зарабатывают благодаря его активности. ТакжеБилан подчеркнул, что как законопослушный гражданин он платит налоги, которыеидут в казну.Отметим, что на протяжении всего роликаобращается к "диванным критикам" в Сети, которые постоянно осуждают его. Артистотметил, что недоброжелатели трусливо прячутся под пустыми аккаунтами. Вокалистпосоветовал завистникам заняться своей жизнью.