Вокалист обратился к
подписчикам своего микроблога. По словам Димы Билана, многие забыли, как сложна
профессия артиста.
Вокалист обратился к
подписчикам своего микроблога. По словам Димы Билана, многие забыли, как сложна
профессия артиста.
В личном Instagram вокалист опубликовал видео. В кадре
Дима Билан говорит о наболевшем.
Исполнитель отмечает, что артист – это человек, который готов
все положить на алтарь любимой профессии. "А это сломанные ноги, с которыми ты
потом работаешь на 300 процентов, рискуя, что ее (ногу – прим. ред.) тебе потом вообще могут отрезать", – отмечает
Дима Билан.
За 18 лет творческой деятельности артисту пришлось столкнуться
с множеством трудностей. Постоянная нервотрепка, толпы людей вокруг, скандалы и
судебные разбирательства – вот через что пришлось пройти вокалисту.
Дмитрий вспомнил, как
давал концерт на улице. В тот день было всего четыре градуса тепла. После выступления он три месяца лежал с чудовищной температурой в больнице. Врачи не могли
нормализовать его состояние.
"Я рисковый чувак, я много чего видел и со временем перестал
бояться многих вещей", – сказал
Певец рассказал, что содержит большую семью. На его
плечах ответственность за благосостояние родственников. Между тем он трудится не
только для себя и близких. Много людей зарабатывают благодаря его активности. Также
Билан подчеркнул, что как законопослушный гражданин он платит налоги, которые
идут в казну.
Отметим, что на протяжении всего ролика
обращается к "диванным критикам" в Сети, которые постоянно осуждают его. Артист
отметил, что недоброжелатели трусливо прячутся под пустыми аккаунтами. Вокалист
посоветовал завистникам заняться своей жизнью.