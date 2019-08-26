Самолет Ан-2 получил повреждения в результате неудачной посадки на аэродроме в северной части Австрии. На борту находились четыре человека, никто из них не пострадал. Авиационный инцидент снял на видео один из очевидцев.

Появилось видео, запечатлевшее инцидент с участием самолета Ан-2, произошедший в минувшую пятницу, 23 августа, на аэродроме неподалеку от австрийского города Гмунден.Судя по кадрам, сделанным одним из очевидцев, пилот воздушного судна коснулся земли вне полосы и сломал одну из стоек шасси.Затем биплан подбросило, он оказался на ВПП, и вскоре выкатился за ее пределы, завалившись на крыло.На борту самолета 1974 года выпуска находились четыре человека, никто из них не пострадал.