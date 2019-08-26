Артист рассказал, что в начале карьеры был
зависим от спиртного. Иван Охлобыстин признался, что и сейчас пытается
избавиться от пагубного пристрастия.
Артист рассказал, что в начале карьеры был
зависим от спиртного. Иван Охлобыстин признался, что и сейчас пытается
избавиться от пагубного пристрастия.
По словам актера, на заре его профессиональной деятельности, которая
пришлась на начало лихих 90-х, у него были сложности, решить которые помогал
алкоголь.
Иван Охлобыстин поделился, что выпивка способствовала ему заключать с
партнерами взаимовыгодные сделки. Сам актер изначально был равнодушен к алкоголю,
но решил, что нужно держать марку перед остальными. "Если ты не пьешь – можешь
забыть о карьерном росте и новых знакомствах", – приводит слова звезды сайт
Он вспомнил, как начал выпивать. "У меня была красивая бутылка абсента и
набор из семи венских рюмочек. Я был неопытен, все семь наполнил и все семь
выпил. Так открыл всю эту алкоголическую тематику, а потом года четыре жег", —
рассказал Иван Охлобыстин.
Артист отметил, что после этого у него все наладилось с работой. Но,
попав в сети зеленого змея, он понял, что ситуация стала критической: алкоголь
заменил актеру воду. Решив употреблять меньше спиртного, Иван Охлобыстин стал
отказываться от участия в светских мероприятиях, где есть риск сорваться.
"Я же русский человек, время от
времени мне очень хочется выпить, но я понял, что не стоит. Поэтому, когда
бываю в храмах, где есть икона "Неупиваемая чаша", на всякий случай свечку
ставлю", – признался Иван Охлобыстин. Он добавил, что и его жена Оксана
Арбузова так же, как и он, не против спиртных напитков.
Знаменитая чета заключила договор, что иногда вместе, на даче,
вдали от городской суеты, они могут позволить себе выпить. По словам , супруга предпочитает виски, а звезда "Интернов" наливает себе
порто.
"В душе мы алкоголики, совершенно точно, без вариантов. Мы достаем
тюльпановидные серебряные кубки и пьем", – сделал шокирующее признание