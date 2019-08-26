Артист рассказал, что в начале карьеры был зависим от спиртного. Иван Охлобыстин признался, что и сейчас пытается избавиться от пагубного пристрастия.

Артист рассказал, что в начале карьеры былзависим от спиртного. Иван Охлобыстин признался, что и сейчас пытаетсяизбавиться от пагубного пристрастия.По словам актера, на заре его профессиональной деятельности, котораяпришлась на начало лихих 90-х, у него были сложности, решить которые помогалалкоголь.Иван Охлобыстин поделился, что выпивка способствовала ему заключать спартнерами взаимовыгодные сделки. Сам актер изначально был равнодушен к алкоголю,но решил, что нужно держать марку перед остальными. "Если ты не пьешь – можешьзабыть о карьерном росте и новых знакомствах", – приводит слова звезды сайтОн вспомнил, как начал выпивать. "У меня была красивая бутылка абсента инабор из семи венских рюмочек. Я был неопытен, все семь наполнил и все семьвыпил. Так открыл всю эту алкоголическую тематику, а потом года четыре жег", —рассказал Иван Охлобыстин.Артист отметил, что после этого у него все наладилось с работой. Но,попав в сети зеленого змея, он понял, что ситуация стала критической: алкогользаменил актеру воду. Решив употреблять меньше спиртного, Иван Охлобыстин сталотказываться от участия в светских мероприятиях, где есть риск сорваться."Я же русский человек, время отвремени мне очень хочется выпить, но я понял, что не стоит. Поэтому, когдабываю в храмах, где есть икона "Неупиваемая чаша", на всякий случай свечкуставлю", – признался Иван Охлобыстин. Он добавил, что и его жена ОксанаАрбузова так же, как и он, не против спиртных напитков.Знаменитая чета заключила договор, что иногда вместе, на даче,вдали от городской суеты, они могут позволить себе выпить. По словам , супруга предпочитает виски, а звезда "Интернов" наливает себепорто."В душе мы алкоголики, совершенно точно, без вариантов. Мы достаемтюльпановидные серебряные кубки и пьем", – сделал шокирующее признание