По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнём при курении

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнём при куренииНочью 24 августа в Гусь-Хрустальном районе произошел пожар, унесший жизни двоих человек. По данным пресс-службы регионального МЧС, звонок с сообщением о возгорании в одноэтажном деревянном доме в деревне Уляхино поступил около 23:30.На место незамедлительно выехали спасатели. Огонь успел уничтожить 48 квадратных метров площади дома.На месте пожара обнаружили тела двоих погибших мужчин 1989 и 1962 годов рождения.По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнём при курении.К тушению пожара привлекали 24 человека и 11 единиц техники.