В 2005 году Интарс Бусулис стал победителем Новой Волны в Юрмале. Теперь этот престижный конкурс проходит в Сочи, а латвийский певец приезжает сюда в качестве большой звезды. На юбилейном вечере композитора Игоря Крутого Интарс представил песню Как быть. А после выступления встретился с корреспондентом Дни.ру.

В 2005 году Интарс Бусулис стал победителем "Новой Волны" в Юрмале. Теперь этот престижный конкурс проходит в Сочи, а латвийский певец приезжает сюда в качестве большой звезды. На юбилейном вечере композитора Игоря Крутого Интарс представил песню "Как быть". А после выступления встретился с корреспондентом "Дни.ру".Интарс Бусулис в последнее время заметно похудел, поэтому визуально стал выглядеть моложе 41 года. "Я сегодня вешу 81 килограмм, а еще в ноябре прошлого года весы показывали 93", – поразил признанием Интарс."Я питаюсь нормально, правда, уменьшил число сладостей в рационе и почти отказался от алкоголя, хотя последнее далось непросто". – уверяет Бусулис.В тусовке давно ходили слухи, что Интарс всегда не прочь пропустить стаканчик-другой. "Это в прошлом, – уверяет певец. – Больше года я уже почти не пью спиртное. Я сам себя алкоголиком, конечно, не считал – мне хотелось просто расслабиться. Поэтому после каждого концерта я вливал в себя по 200-300 граммов спиртного как минимум!"радуется, что не спился. "Мне просто надоело, – объяснил он приход к трезвому образу жизни. – Да и голова начала болеть. Я взял себя в руки и решил, что надо остановиться – ради себя, ради жены, ради детей. Хотелось, чтобы родные видели меня трезвым"."Сегодня алкоголю я предпочитаю здоровый сон, – улыбается певец. – А если ты бухаешь, то всегда теряешь 4-5 часов из жизни, а в итоге и не высыпаешься, и на лице все сразу отражается. Но я же артист, мне надо хорошо выглядеть. Вот и завязал со спиртным в былых количествах".