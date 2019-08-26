В 2005 году Интарс Бусулис стал победителем Новой Волны в Юрмале. Теперь этот престижный конкурс проходит в Сочи, а латвийский певец приезжает сюда в качестве большой звезды. На юбилейном вечере композитора Игоря Крутого он представил песню Как быть. А после выступления встретился с корреспондентом Дни.ру.

В 2005 году Интарс Бусулис стал победителем "Новой Волны" в Юрмале. Теперь этот престижный конкурс проходит в Сочи, а латвийский певец приезжает сюда в качестве большой звезды. На юбилейном вечере композитора Игоря Крутого он представил песню "Как быть". А после выступления встретился с корреспондентом "Дни.ру".Интарс Бусулис в последнее время заметно похудел, поэтому стал выглядеть моложе 40 лет. "Я сегодня вешу 81 килограмм, а еще в ноябре прошлого года весы показывали 93", – похвастался он."Питаюсь нормально. Уменьшил количество сладостей в рационе и почти отказался от алкоголя, хотя последнее далось непросто", – признался Бусулис.Слухи о том, что Интарс не прочь пропустить стаканчик-другой, ходили давно. "Это в прошлом, – заверил певец. – Больше года уже почти не пью. Я сам себя алкоголиком, конечно, не считал. Мне хотелось просто расслабиться, поэтому после каждого концерта вливал в себя по 200-300 граммов спиртного!"рад, что не спился. "Мне просто надоело, – пояснил он выбор трезвого образа жизни. – Да и голова начала болеть. Я взял себя в руки и решил, что надо остановиться – ради себя, ради жены, ради детей. Хотелось, чтобы родные видели меня трезвым"."Сегодня алкоголю я предпочитаю здоровый сон, – улыбнулась звезда. – Если бухаешь, всегда теряешь около пяти часов из жизни. В итоге не высыпаешься, и на лице все сразу отражается. А я артист, мне надо хорошо выглядеть. Вот и завязал со спиртным в былых количествах..."