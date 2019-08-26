Недавно артистка Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Праздник вроде закончился, но отмечать они его еще не закончили.

Недавно артистка Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Праздник вроде закончился, но отмечать они его еще не закончили.Так, стало известно, что влюбленные отправились в медовый месяц в Италию. Об этом на своей личной странице в Instagram поведала исполнительница.Певица опубликовала видео, на котором она танцует в платье бирюзового цвета на фоне заката. Все действие происходит на дороге, вдоль которой растут высокие деревья.Поклонники искренне порадовались за любимую артистку. Многие пожелали ей отлично провести медовый месяц, сообщает "".Кроме того, фанаты стали активно заваливать Королеву комплиментами. "Вот это женщина!", "Шикарная, неотразимая, самая красивая!", "Ты наша любимая русалка! Так держать! Ты всеми любима от мала до велика!", "Вы, как всегда, энергичны и прекрасны!", "Какая хорошенькая!", – восхищались пользователи Сети."Ах, какие груди сочные наела, дынные, прекрасные, а сама стройна, аки Дюймовочка! Просто испанская сказка!", – написал восторженный обожатель.Стоит отметить, что негативных комментариев под постом совсем нет. Поклонники Наташу холят и лелеют за ее вечно позитивное настроение, доброе сердце и простоту.