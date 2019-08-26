Уже завтра, 27 августа, стартуют съемки восьмого сезона шоу Голос. Первый канал назвал звезд, которые займут кресла наставников.

Уже завтра, 27 августа, стартуют съемки восьмого сезона шоу "Голос".Первый канал назвал звезд, которые займут кресла наставников.В новом сезоне программы появятся Сергей Шнуров, ПолинаГагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин.Продюсер проекта "Голос" Юрий Аксюта отметил, что вышеперечисленные исполнителидостигли больших высот представляя разные музыкальные течения."Константин Шотаевич филигранно создает отечественную поп-музыку,Сергей Шнуров – это все краски рок-н-ролла, Полина Гагарина – безусловно, наша поп-дива,а Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютноновая краска в "Голосе", у него свой взгляд на музыку, и он многому может научить.Связываю с ним большие ожидания", – отметил Юрий Аксюта.Премьера в эфире Первого канала запланирована наосень. Ведущим традиционно выступит Дмитрий Нагиев.Напомним, финал седьмого сезона впервые в историишоу состоялся 1 января в прямом эфире. Линии голосования были открыты с самогоначала выпуска.Победителем стал Петр Захаров. Он получил миллион рублей ивозможность записать сингл в студии Universal. Также был назван лучшийнаставник сезона: им стал Сергей Шнуров, оставивший позади Константина Меладзе,Ани Лорак и рэпера Басту.