Торжества приурочены к 75-летию освобождения столицы Пятой республики от фашистской оккупации. Началась церемония у Эйфелевой башни. Её посвятили шестерым пожарным, которые в дни боев за Париж, под огнем немецких войск сумели сорвать установленный на антенне флаг со свастикой и поднять французский триколор.

Торжества приурочены к 75-летию освобождения столицы Пятой республики от фашистской оккупации. Началась церемония у Эйфелевой башни. Её посвятили шестерым пожарным, которые в дни боев за Париж, под огнем немецких войск сумели сорвать установленный на антенне флаг со свастикой и поднять французский триколор.Затем шествие переместилось на площадь Орлеанских ворот, сообщает телеканал "Россия 24". Туда в 1944 году вошли дивизии под командованием легендарного генерала Филиппа Леклерка. Ну а кульминацией праздника стал парад военной техники и салют.