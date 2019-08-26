Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз попал в нелепую ситуацию во время официального визита. На этот раз он заблудился после прибытия на саммит G7.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз попал в нелепую ситуацию во время официального визита. На этот раз он заблудился после прибытия на саммит G7.Приехав на встречу "большой семерки" во французском Биаррице Борис Джонсон должен был встретиться с хозяевами мероприятия – президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит. Они сделали все, чтобы этот эпизод прошел без сучка и задоринки, ожидая появления главы британского правительства в нескольких метрах от места остановки его машины.Однако экстравагантное поведение Бориса Джонсона спутали все карты. Он буквально выскочил из автомобиля и, на ходу застегивая пиджак, уверенно поспешил в противоположном от принимающей стороны направлении. Оглянуться по сторонам его заставил лишь окрик президента, передает . На записи со встречи видно, что подобный казус рассмешил как Эммануэля Макрона, так и его супругу Брижит.