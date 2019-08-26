Бывший президент Украины Петр Порошенко вызвал бурную реакцию общественности своим заявлением о том, что в будущем над Донецком будет развеваться украинский флаг. Вместо того, чтобы делать подобные заявления, политику стоило бы подумать над реальными шагами по исправлению ситуации, считают эксперты.

Бывший президент Украины Петр Порошенко вызвал бурную реакцию общественности своим заявлением о том, что в будущем над Донецком будет развеваться украинский флаг. Вместо того, чтобы делать подобные заявления, политику стоило бы подумать над реальными шагами по исправлению ситуации, считают эксперты.Даже после ухода с поста президента Украины Петр Порошенко продолжил выступать с сомнительными заявлениями. В частности, он решил поздравить жителей Донецка с Днем города и не нашел ничего лучше, чем пообещать им, что вскоре у них над головами будет реять украинский флаг."Очень удивляют такие заявления. Один министр обороны уже обещал провести парад в Севастополе. Порошенко никак не угомонится с флагом над Донецком", – цитирует украинского политолога и экономиста Александра Дудчака. "Вообще непонятно, зачем ему повторять эту чушь. У него было пять лет, он обещал остановить войну. Войну не остановил, ситуация не меняется", – добавил он.Александр Дудчак заметил, что не спешит делать конкретные шаги по решению кризиса в Донбассе и новый президент Украины Владимир Зеленский. Руководство страны по-прежнему предпочитает втягивать в ситуацию третьи стороны."Лучше бы он о том подумал, как им сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, чем рассказывать такие басни, свои сны пересказывать. Занимается сотрясанием воздуха", – заключил Дудчак.Как писали ранее "Дни.ру", не менее остро на странное заявление отреагировали в Сети. Некоторые предположили, что эти слова политик произнес под влиянием спиртного."Любитель алкомарафонов и не думает просыхать. Чем еще, кроме как синькой, объяснить заявление этого клоуна, который пообещал украинцам поднять жовто-блакитный прапор над Донецком. Лучше бы ты молчал, Петя", – написал блогер Константин Симонов в своем Twitter.