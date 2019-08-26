Звезде 90-х, Марине Хлебниковой, срочно нужна помощь доктора. Об этом поведали пластические хирурги.

Звезде 90-х, Марине Хлебниковой, срочно нужна помощь доктора. Об этом поведали пластические хирурги.Специалисты посоветовали певице в ближайшее время обратиться к косметологу. Они отмечают, что ее морщины уже слишком сильно бросаются в глаза. Чтобы освежить кожу Хлебниковой стоит вколоть филлеры на основе гиалуроновой кислоты.По мнению пластического хирурга Никиты Сарамкова, у исполнительницы нависает избыточная кожа на верхнем и нижнем веке. Кроме того, он заметил грыжевые выпячивания. Именно поэтому врач настоятельно рекомендует Марине прибегнуть к круговой блефаропластики с миопексией.Также медики отметили, что у артистки есть шанс справиться с выраженным птозом средней и нижней зоны лица. В этом ей помогут классическая или эндоскопическая подтяжки лица.Но есть еще один важный аспект, по мнению экспертов. Они считают, что Хлебниковой важно снова полюбить себя. Для этого нужно высыпаться, употреблять здоровую пищу, заняться спортом и чувствовать себя счастливой, сообщает .