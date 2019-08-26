Актриса поделилась секретом стройной фигуры после рождения четвертой дочери. Мария Порошина рассказала, насколько опасной может быть диета без обращения к специалисту.

Актрисаподелилась секретом стройной фигуры после рождения четвертой дочери. МарияПорошина рассказала, насколько опасной может быть диета без обращения кспециалисту.45-летняя звезда вотличной форме. Она следит за фигурой, придерживаясь советов эксперта. К врачуона отправилась после рождения последнего ребенка, чтобы не подвергать малышку риску."Именно тогда яобратилась к диетологу, воспользовалась ее советами, и мы по сей день работаемвместе, стараемся держать меня в одном весе", – цитирует Марию Порошину Она подчеркнула, что важно не полагаться на собственныйопыт и знания, а довериться профессионалу."Диета сразу послеродов – это опасная вещь. У вас элементарно может закончиться молоко. К тому жеребенку нужны все витамины и микроэлементы, а своей диетой вы можете его лишитьэтого", – отметила знаменитость.Напомним, что МарияПорошина воспитывает четырех дочерей. Старшая наследница Полина живет с бойфрендом, но часто навещает маму, помогая ей с уходом за младшей сестренкой.А у 13-летней Серафимы в самом разгаре переходный возраст.Как писали "Дни.ру",рассказывала, что девочку "колбасит в разные стороны"уже два года. Актриса борется с этим, объясняя Симе, что не нужно старатьсяпоходить на других. "Уверенностьмамы в том, что ее ребенок – самый лучший и прекрасный, дает ему сил и веры всебя в этой нелегкой жизни", – поделилась .