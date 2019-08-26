Актриса
поделилась секретом стройной фигуры после рождения четвертой дочери. Мария
Порошина рассказала, насколько опасной может быть диета без обращения к
специалисту.
Актриса
поделилась секретом стройной фигуры после рождения четвертой дочери. Мария
Порошина рассказала, насколько опасной может быть диета без обращения к
специалисту.
45-летняя звезда в
отличной форме. Она следит за фигурой, придерживаясь советов эксперта. К врачу
она отправилась после рождения последнего ребенка, чтобы не подвергать малышку риску.
"Именно тогда я
обратилась к диетологу, воспользовалась ее советами, и мы по сей день работаем
вместе, стараемся держать меня в одном весе", – цитирует Марию Порошину Она подчеркнула, что важно не полагаться на собственный
опыт и знания, а довериться профессионалу.
"Диета сразу после
родов – это опасная вещь. У вас элементарно может закончиться молоко. К тому же
ребенку нужны все витамины и микроэлементы, а своей диетой вы можете его лишить
этого", – отметила знаменитость.
Напомним, что Мария
Порошина воспитывает четырех дочерей. Старшая наследница Полина живет с бойфрендом, но часто навещает маму, помогая ей с уходом за младшей сестренкой.
А у 13-летней Серафимы в самом разгаре переходный возраст.
Как писали "Дни.ру",
рассказывала, что девочку "колбасит в разные стороны"
уже два года. Актриса борется с этим, объясняя Симе, что не нужно стараться
походить на других. "Уверенность
мамы в том, что ее ребенок – самый лучший и прекрасный, дает ему сил и веры в
себя в этой нелегкой жизни", – поделилась .