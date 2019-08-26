В полицию поступило сообщение о стрельбе.

Сотрудники ОУР УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В полицию поступило сообщение о стрельбе в центре столицы. Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный, находясь за рулем автомобиля, припаркованного на Большой Серпуховской улице, в ходе возникшего конфликта с подошедшим к нему гражданином, произвел в его сторону выстрел из предмета похожего на пистолет, после чего скрылся. Потерпевший 28-летний приезжий нарядом скорой медицинской помощи доставлен в одну из городских клинических больниц. Согласно справке ему причинен тяжкий вред здоровью.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 29-летнего жителя Подмосковья, работающего водителем такси. У злоумышленника изъят предмет похожий на травматический пистолет.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60