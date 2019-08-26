Судя по зажигательной речи президента Украины Владимира Зеленского во время празднования Дня независимости страны, он банально не успел получить новых инструкций о том, как следует относиться к России, предполагают эксперты. Подобным демаршем бывший шоумен крупно подставил западных лидеров, ищущих возможности для нормализации диалога с Москвой.

Судя по зажигательной речи президента Украины Владимира Зеленского во время празднования Дня независимости страны, он банально не успел получить новых инструкций о том, как следует относиться к России, предполагают эксперты. Подобным демаршем бывший шоумен крупно подставил западных лидеров, ищущих возможности для нормализации диалога с Москвой.Своей торжественной речью во время празднования Дня независимости Украины Владимир Зеленский привлек внимание не только избирателей, но и множества экспертов, историков и просто неравнодушных людей со всех концов мира. Бывший шоумен, судя по всему, решил повторить путь предшественника Петра Порошенко, поэтому сопроводил свое выступление не только русофобскими выпадами, но и сомнительными с точки зрения истории заявлениями."Это чудовищная эклектика, смесь унылой панихиды с разухабистой "Свадьбой в Малиновке", – прокомментировал увиденное журналист и политический аналитик Владимир Скачко в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1". "Это упоминание коммунистического опыта под зигование неонацистов", – добавил он.Эксперт зачитал в студии опубликованное в Сети стихотворение, которое, по его словам, лучше всего описывает ситуацию с Владимиром Зеленским:В облаках меж красных самоваров,Лбом сбивая лошадей,На зеленом беляше летел в СамаруПрезидент, который нюхал клей.Впрочем, как отметил Владимир Скачко, подобная оторванность от реальности не самая большая проблема Владимира Зеленского. По-настоящему крупным просчетом политика является то, что он продолжил делать русофобские заявления, не замечая, как изменилась риторика западных лидеров в отношении России."Человек до сих пор не понимает, что изменилась ситуация на Украине, изменилась ситуация вокруг Украины, изменилось отношение в мире к Украине. Украину хотят замирить, потому что она стала мешать серьезным игрокам налаживать новый миропорядок", – уверен журналист.Некоторые эксперты также считают, что в интересах Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, которые стали своего рода ответственными за решение украинского кризиса, снижение градуса напряженности конфликта. В этом плане Владимир Зеленский, неожиданно встающий на воинственные позиции, серьезно мешает подобному процессу. "Ему просто не спустили еще, видимо, методичку. А ему периодически спускают", – заметил Владимир Скачко.