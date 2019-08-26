Откладывать покупку жилья с привлечением ипотеки не стоит: сейчас неплохие условия для таких сделок, кроме того, тянуть с решением может быть невыгодно.

С начала года Центробанка уже дважды снижал ключевую ставку, в итоге банки снизили ставки по ипотеке – сейчас жилищные кредиты выдают в среднем под 9,7-9,8% годовых.Даже если ставки станут ниже, всегда можно рефинансировать ипотечный кредит, заявил РИА Новости управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота.Он отметил, что откладывание покупки вряд ли принесет экономическую выгоду. Новостройки в России дорожают, и если дождаться снижения ставок, квартиру придется покупать уже по другой цене, в результате выгоды от ожидания "могут быть весьма условны".Между тем, в России растет количество молодых ипотечных заемщиков: 55% от всего количества ипотечников составили люди в возрасте до 30 лет. Для сравнения, в 2006-2008 годах показатель составлял только 20%, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.