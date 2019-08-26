Пока поклонники обсуждают тревожные сплетни о раке, Анастасия Заворотнюк хвастается успехами наследницы. Старшая дочь звезды – Анна – пробует себя в бизнесе.

Пока поклонники обсуждают тревожные сплетни о раке, АнастасияЗаворотнюк хвастается успехами наследницы. Старшая дочь звезды – Анна – пробуетсебя в бизнесе.23-летняя наследница артистки запустила собственную линиюодежды и аксессуаров. Об этом рассказала сама Анастасия Заворотнюк. Актрисапосвятила этому пост в Instagram.Звезда отечественного экрана сообщила, что новый бренд получилназвание D8 Moscow. Анна и ее подруга сами разрабатывали дизайн, подбиралиматериалы для пошива и контролировали производство продукции."Считаю, отличный старт, и получается весьма неплохо, какдумаете? Первая коллекция разошлась на ура), По-моему, получилось стильно,актуально, красиво и функционально – все как любят современные девушки. Какмама горжусь своей девочкой)) Только вперед, дальше – больше! (орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – отметила .В комментариях к публикации Анна поблагодарила знаменитуюмаму за помощь. Девушка назвала родительницу "главной опорой".Отметим, что старт бизнеса Анны совпал с волной сплетен о ее маме. Последние несколько дней в Сети бурно обсуждаютслухи о состоянии здоровья . Поговаривают, что у артисткионкологическое заболевание. Коллеги и друзья звезды призывают не верить сплетнями называют новости о раке фейковыми. Отметим, что официальное опровержение отзвезды так и не поступило.