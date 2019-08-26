Пока поклонники обсуждают тревожные сплетни о раке, Анастасия
Заворотнюк хвастается успехами наследницы. Старшая дочь звезды – Анна – пробует
себя в бизнесе.
Пока поклонники обсуждают тревожные сплетни о раке, Анастасия
Заворотнюк хвастается успехами наследницы. Старшая дочь звезды – Анна – пробует
себя в бизнесе.
23-летняя наследница артистки запустила собственную линию
одежды и аксессуаров. Об этом рассказала сама Анастасия Заворотнюк. Актриса
посвятила этому пост в Instagram.
Звезда отечественного экрана сообщила, что новый бренд получил
название D8 Moscow. Анна и ее подруга сами разрабатывали дизайн, подбирали
материалы для пошива и контролировали производство продукции.
"Считаю, отличный старт, и получается весьма неплохо, как
думаете? Первая коллекция разошлась на ура), По-моему, получилось стильно,
актуально, красиво и функционально – все как любят современные девушки. Как
мама горжусь своей девочкой)) Только вперед, дальше – больше! (орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – отметила .
В комментариях к публикации Анна поблагодарила знаменитую
маму за помощь. Девушка назвала родительницу "главной опорой".
Отметим, что старт бизнеса Анны совпал с волной сплетен о ее маме. Последние несколько дней в Сети бурно обсуждают
слухи о состоянии здоровья . Поговаривают, что у артистки
онкологическое заболевание. Коллеги и друзья звезды призывают не верить сплетням
и называют новости о раке фейковыми. Отметим, что официальное опровержение от
звезды так и не поступило.