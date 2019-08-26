Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о важном значении, которое сыграл референдум в судьбе независимости страны. Эксперты отмечают, что таким образом политик проговорился и поддержал отделение Крыма и Донбасса.

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о важном значении, которое сыграл референдум в судьбе независимости страны. Эксперты отмечают, что таким образом политик проговорился и поддержал отделение Крыма и Донбасса.Официальная позиция Киева по поводу признания итогов референдумов не могла похвастаться объективностью. О низком значении волеизъявления народа украинские политики стали заявлять после того, как в результате подобных голосований на фоне государственного переворота на Майдане страна начала разваливаться.Как итог – Крым воссоединился с Россией, а Донбасс провозгласил свою независимость. Причем сделано это было с соблюдением всех необходимых требований для референдумов. Поэтому долгое время в украинской политике тема всеобщего голосования была под своего рода запретом. Нарушить его решился первый президент Украины Леонид Кравчук."Значение референдума огромно", – заявил он по поводу голосования, по итогам которого советская республика вышла из состава СССР. По словам Кравчука, до оглашения результатов плебесцита ни одна страна не признала независимую Украину, а сразу после процесс был запущен на полную мощность.Эксперты отметили, что подобным заявлением первый президент Украины поставил себя в неловкое положение. "Если сказал "А", то надо говорить и "Б". Пусть признает Крым и Донбасс в качестве части России", – цитирует члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолога Богдана Безпалько.Вызывает вопросы и поведение международного сообщества, которое 28 лет назад проявило небывалую оперативность и без всяких разговоров признало волю народа, выраженную в итогах голосования, а к еще более однозначной ситуации с референдумами в Крыму и Донбассе почему-то начало предъявлять претензии. Впрочем, ничего удивительного тут нет, считают специалисты.Богдан Безпалько напомнил, что на самом деле процесс международного признания независимой Украины проходил несколько не так, как описывает его Леонид Кравчук. Запад действовал исходя из собственных интересов и только тогда, когда был уверен в 100% успехе операции. "Причиной независимости Украины и ее признания являются прагматизм внешнеполитических игроков и безопасность этого процесса", – подчеркнул эксперт.