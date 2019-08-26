Питерского пенсионера вытащили из ледяной воды, где он оказался в результате столкновения двух машин - мужчину буквально столкнули в Мойку с тротуара. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Питерского пенсионера вытащили из ледяной воды, где он оказался в результате столкновения двух машин — мужчину буквально столкнули в Мойку с тротуара. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.Авария произошла вечером 25 августа на набережной реки Мойки. Владелец черной Toyota RAV4 не уступил дорогу таксисту и, получив удар в бок, вылетел на тротуар. Кроссовер успел остановиться у края парапета, но перед этим сбил пенсионера и снес ограждение. Мужчина рухнул в холодную воду, откуда его достали пассажиры катера, оперативно приплывшего с ближайшего пирса."Там дедушка такой, что молодым фору даст. В воде холодной немало пробыл", — отметил один из свидетелей.В больницу он ехать отказался, ограничившись медосмотром на месте.