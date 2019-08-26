Комментируя данные Росгидромета о присутствии в пробах в Северодвинске короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ориентируются на официальные заключения компетентных структур и экспертов об отсутствии угрозы загрязнения после ЧП на военном полигоне в Архангельской области.

Комментируя данные Росгидромета о присутствии в пробах в Северодвинске "короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ориентируются на официальные заключения компетентных структур и экспертов об отсутствии угрозы загрязнения после ЧП на военном полигоне в Архангельской области.На вопрос о том, проверили ли в Кремле информацию о том, что архангельские врачи не были предупреждены о контакте с пациентами с радиоактивным облучением, Песков отметил, что подобные проверки не входят в компетенцию Администрации президента РФ, сообщает ТАСС."Мы ориентируемся на официальные заключения и администрации города, и соответствующих ведомств, которые говорили об отсутствии какой-либо угрозы загрязнения", — сказал представитель Кремля. "Безусловно, мы видели сообщения о таких заявлениях врача. Я убежден, что компетентные органы, которые, собственно, дают информацию из первоисточника о ситуации там, все эти факты проверят. Здесь сомнений быть не должно", — добавил пресс-секретарь президента РФ.Ранее в Росгидромете сообщили о результатах проб, которые были сделаны сразу после ЧП под Северодвинском. В ведомстве подтвердили, что причиной повышения радиоактивного фона стало облако инертных газов, образовавшееся после распада изотопов бария, стронция и лантана. Эксперты отметили, что в Архангельской области проводили мониторинг радиационной обстановки, она "стабилизировалась". Угрозы для населения нет. Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания, передает телеканал "Россия 24".Как сообщалось, 8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. 10 августа "Росатом" сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое госпитализированы. Согласно информации Минобороны РФ, "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме". По данным Росатома, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.