После нескольких лет кризиса цены на коттеджи и загородные дома упали почти на 50%. А это значит, что сейчас идеальное время для покупки дачи или участка под строительство дома.

Кризис - время возможностей. Многие, кто мечтал о своем загородном доме рядом с Москвой, не могли себе это позволить 5-10 лет назад, так как цены на такие предложения начинались от 8-10 миллионов рублей. После нескольких лет кризиса цены на коттеджи и загородные дома упали почти на 50%. А это значит, что сейчас идеальное время для покупки дачи или участка под строительство дома.

Рынок недвижимости в настоящее время предоставляет нам широкий выбор возможностей. Стоит открыть любой портал о недвижимости как вы увидите тысячи предложений на продажу. Но чтобы успешно купить собственный дом или участок, нужно определиться что вы хотите: инвестировать или сразу жить в своем новом доме.

Если вы собираетесь инвестировать, нужно искать предложения на первичном рынке. Очевидные плюсы покупки участка от застройщика - низкая цена, минусы - нужно ждать несколько лет, пока построится поселок (правда за это время вы можете построить свой дом).

Если вы собираетесь сразу переехать жить в свой дом - ищите предложения на вторичном рынке. Это дачи и коттеджи, которые уже построены, отремонтированы и в них живут люди. Плюсы такого решения - экономия времени, нервов и денег на стройку и ремонт. Вам не придется выбирать и искать стройматериалы, нанимать строителей, ругаться с ними, увольнять, потом снова нанимать. И жить в таком ритме несколько лет. Минусы вторичного рынка - более высокая цена и не всегда подходящий проект дома и ремонт (которые часто приходится переделывать).

Конечно, покупка готового дома, построенного кем-то несет в себе много других рисков. Это могут быть проблемы с документами или скрытые дефекты дома из-за некачественного строительства. Но все эти риски можно минимизировать, если знать что искать и к чему быть готовым. Рекомендуем ознакомиться с одной хорошей статьей и известным блогом на тему подбора загородных домов по этой ссылке: http://nedvio.com/podvodnye-kamni-pri-pokupke-doma-na-chto-obratit-vnimanie/. И тогда покупка дома пройдет для вас гладко, без "подводных камней"

В покупке готового дома есть немало плюсов: например вы сразу видите "товар лицом", в отличие от покупки новостройки на первичном рынке (когда при подписании договора вам показывают в лучшем случае только рекламный проспект, который показывает визуализацию нового дома и планировки). Короче говоря, в большинстве случаев при покупке недвижимости на первичном рынке мы покупаем пресловутую «дыру в земле» и никогда не можем быть уверены, как будет выглядеть окончательный проект.

В отличие от "первички", вторичный рынок недвижимости более прогнозируем в кризис. Здесь мы фактически знаем, что мы покупаем, прежде чем подписать контракт, мы можем пойти, посмотреть интересующую нас недвижимость, внимательно осмотреть территорию или поговорить с будущими соседями. Обычно недвижимость на вторичном рынке находится в развитом районе, поэтому мы можем быть уверены, что через 5 или 10 лет не будет внезапного решения проложить новую дорогу перед нашим домом или возвести небоскреб, который закроет весь вид на речку и лес. Выбирая готовый дом, вы покупаете недвижимость, которая вам нравится, и уже находится в полностью развитом районе с полной инфраструктурой.

Как правило, противники вторичного рынка домов приводят доводы что это уже устаревшие дома, и не стоят столько, сколько за них просят. Однако не забывайте, что вторичный рынок домов сейчас, в кризис, настолько широк, что вы без проблем сможете найти предложения, которые могут идеально подойти вам по площади, местоположению, цене и планировке не потребуют никаких дополнительных инвестиций.

Учтите, что любая новостройка требует ремонта, а это значит, что на ремонт и материалы придется откладывать еще несколько миллионов рублей. В отличие от первичного рынка, в готовые дома инвестиции в ремонт нужны минимальные (если вообще нужны), и вы можете сразу переехать жить в свой новый дом, и вам не придется больше тратить деньги за аренду жилья в другом месте.