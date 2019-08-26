Иосифу Пригожину не нравится избранница пасынка Арсения. Музыкальный продюсер открыто говорит о своей антипатии.

Иосифу Пригожину не нравится избранница пасынка Арсения. Музыкальныйпродюсер открыто говорит о своей антипатии.Младший сын певицы Валерии – Арсений Шульгин – четыре года назадвлюбился в модель Анну Аверьянову, которая известна под псевдонимом Шеридан. Родителивыбор наследника не поддержали, тем более ему на тот момент было всего 16 лет.В звездном семействе разгорелся скандал.По словам Иосифа Пригожина, Аверьянова плохо влияла наАрсения, отвлекала его от учебы и занятий музыкой. Более того, ради возлюбленнойзвездный отпрыск ушел из дома, и, вместо того чтобы получать образование, сталзарабатывать деньги. Родители пытались вразумить юношу, беседовали с егоизбранницей, однако повлиять на них не смогли."Предлагал им жить у нас. Все было бесполезно. Да, Арсений вкакой-то момент вернулся домой. Поцеловал дверь и снова ушел. Как говорится,недолго музыка играла, недолго фраер танцевал", – говорит продюсер.В итоге Валерия приняла выбор сына. Более того, отец Анны Аверьяновойконсультировал мать певицы. Александр Вячеславович Аверьянов – известный в Москвепульмонолог."Не могу сказать, что мое отношение к Ане после этогоизменилось. Она мне по-прежнему не нравится. Просто я смирился с выборомАрсения", – признается .Отметим, что избранница другого сына Валерии – Артемия, судяпо всему, музыкальному продюсеру больше пришлась по душе. Наследник артисткинедавно женился на Наталье Коренной изНовокузнецка. Девушка является дочерью Кристины Коренной, возглавлявшей три года назад градообразующее предприятие"Кузнецкие ферросплавы". Иосиф Пригожин отмечает, что происхождение невесткиего мало волнует."С Темой совсем другаяситуация. Он уже самостоятельный парень. Получил три диплома о высшемобразовании. Устроился в Швейцарии на хорошую работу. И может сам нестиответственность за женщину, с которой живет. Наташу Коренную мы с Лерой зналиеще со школы. Она нам всегда нравилась. Была скромной девочкой, неинтересовалась сумками Louis Vuitton и все время молчала", – цитирует .