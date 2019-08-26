Информацию о госпитализации директора и художественного руководителя театра имени М. Н. Ермоловой в реанимацию опровергли. По словам представителей учреждения культуры, Олег Меньшиков находится на плановом обследовании.

Информацию о госпитализации директора ихудожественного руководителя театра имени М. Н. Ермоловой в реанимациюопровергли. По словам представителей учреждения культуры, Олег Меньшиков находится на плановомобследовании.Новость о том,что знаменитый актер загремел в реанимацию, стали для большинства россиян настоящимшоком. Еще более удивило многих известие о том, что Олег Меньшиков, якобы,оказался на больничной койке после алкогольных возлияний. По другой версии,озвученной актером театра имени М.Н. Ермоловой Сергеем Бадичкиным, здоровье артистаподорвал стресс, который он испытал из-за смерти коллегиАлександры Назаровой.В театре Ермоловой обе версии опровергли. Представитель учреждения заявил,что история про срочную госпитализацию и реанимацию не имеет никакого отношенияк реальности. "Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собиралсяобследоваться", – цитирует представителя театра "Московский Комсомолец".Также в театре добавили,что Олег Меньшиков постоянно откладывал плановый поход в больницу из-за разных обстоятельств. Сначала у него не было времени насебя из-за плотного рабочего графика, а затем случилась трагедия с АлександройНазаровой. Ведь взял на себя организацию похорон.Высказался о состоянии здоровья худрука и актер театра Ермоловой АлексейШейнин. "Тот, кто пишет, что Меньшиков пьет, хоть раз видел его пьяным? Я вотза все время – ни разу", – приводит слова артиста . По егословам, коллега даже не позволял себе появляться даже немного выпившим.Шейнин возмущен слухами о запоях . Он отметил, что впоследние несколько дней худрук себя неважно чувствовал и решил занятьсяздоровьем. "Недавно говорили с Галиной Боголюбовой, нашим завлитом, так вот онаобщается с ним довольно плотно и разговаривала с ним в полдесятого вечера, ещедо того, как он попал в больницу. И она рассказывала, что он сам пошел накапельницу, потому что почувствовал какую-то слабость в организме", – заявилартист.