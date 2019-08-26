Информацию о госпитализации директора и
художественного руководителя театра имени М. Н. Ермоловой в реанимацию
опровергли. По словам представителей учреждения культуры, Олег Меньшиков находится на плановом
обследовании.
Информацию о госпитализации директора и
художественного руководителя театра имени М. Н. Ермоловой в реанимацию
опровергли. По словам представителей учреждения культуры, Олег Меньшиков находится на плановом
обследовании.
Новость о том,
что знаменитый актер загремел в реанимацию, стали для большинства россиян настоящим
шоком. Еще более удивило многих известие о том, что Олег Меньшиков, якобы,
оказался на больничной койке после алкогольных возлияний. По другой версии,
озвученной актером театра имени М.Н. Ермоловой Сергеем Бадичкиным, здоровье артиста
подорвал стресс, который он испытал из-за смерти коллеги
Александры Назаровой.
В театре Ермоловой обе версии опровергли. Представитель учреждения заявил,
что история про срочную госпитализацию и реанимацию не имеет никакого отношения
к реальности. "Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался
обследоваться", – цитирует представителя театра "Московский Комсомолец".
Также в театре добавили,
что Олег Меньшиков постоянно откладывал плановый поход в больницу из-за разных обстоятельств. Сначала у него не было времени на
себя из-за плотного рабочего графика, а затем случилась трагедия с Александрой
Назаровой. Ведь взял на себя организацию похорон.
Высказался о состоянии здоровья худрука и актер театра Ермоловой Алексей
Шейнин. "Тот, кто пишет, что Меньшиков пьет, хоть раз видел его пьяным? Я вот
за все время – ни разу", – приводит слова артиста . По его
словам, коллега даже не позволял себе появляться даже немного выпившим.
Шейнин возмущен слухами о запоях . Он отметил, что в
последние несколько дней худрук себя неважно чувствовал и решил заняться
здоровьем. "Недавно говорили с Галиной Боголюбовой, нашим завлитом, так вот она
общается с ним довольно плотно и разговаривала с ним в полдесятого вечера, еще
до того, как он попал в больницу. И она рассказывала, что он сам пошел на
капельницу, потому что почувствовал какую-то слабость в организме", – заявил
артист.