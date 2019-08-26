В 1997 году британская королева Елизавета II отправилась в
турне по странам-союзникам. Сегодня эксперты считают его большой ошибкой.
В 1997 году британская королева Елизавета II отправилась в
турне по странам-союзникам. Сегодня эксперты считают его большой ошибкой.
В начале августа того же года мир потрясала весть о кончине
принцессы Дианы. Спустя два месяца после гибели невестки, несмотря на негласный
траур, который буквально окутал Британию, Елизавета II уехала в королевское турне.
Во время визита в Пакистан Ее Величество выступила с речью,
которая стала причиной дипломатического скандала. Тогда отношения между Исламабадом,
Нью-Дели и Лондоном накались до предела.
"Это была первая поездка королевы за границу после смерти
Дианы, принцессы Уэльской, которая была чем-то вроде местного героя в
Пакистане после ее посещения детской больницы незадолго до ее смерти", – пишет историк
Роберт Хардман в своей книге "Королева Мира".
На государственном банкете выступила с вступительной речью. Она отдала
дань уважения погибшей Диане и поблагодарила Пакистан, который, по ее словам, разделил
"нашу скорбь по поводу ранней и трагической гибели принцессы". После королева призвала Пакистан и Индию покончить с
конфликтом, который разгорелся из-за спорных территорий Кашмира.
Неосторожное высказывание
августейшей особы холодно встретили в Нью-Дели. Более того, королеву обвинили в
попытке вмешаться во внутренние дела государства. Разразился международный
скандал.
"Когда пакистанские новостные репортажи объявили о
новом прорыве в будущем Кашмира, индийское правительство было потрясено", – отмечает
Хардман.
Британский дворец, во главе с королевой, и без того раздавленный гибелью принцессы Дианы, лихорадило. Никто не знал, как выпутаться из
щекотливой ситуации. Местные СМИ в то время назвали тур
, в связи с
этим настоящей кошмаром, так как на его урегулирование ушло много времени,
сообщает The Daily Express.