В 1997 году британская королева Елизавета II отправилась в турне по странам-союзницам. Эксперты считают это большой ошибкой.

В 1997 году британская королева Елизавета II отправилась втурне по странам-союзницам. Эксперты считают это большой ошибкой.В начале августа того же года мир потрясала весть о кончинепринцессы Дианы. Спустя два месяца после гибели невестки, несмотря на негласныйтраур, который буквально окутал Британию, Елизавета II уехала в королевское турне.Во время визита в Пакистан Ее Величество выступила с речью,которая стала причиной дипломатического скандала. Тогда отношения между Исламабадом,Нью-Дели и Лондоном накались до предела."Это была первая поездка королевы за границу после смертиДианы, принцессы Уэльской, которая была чем-то вроде местного героя вПакистане после ее посещения детской больницы незадолго до ее смерти", – пишет историкРоберт Хардман в своей книге "Королева Мира".На государственном банкете выступила с вступительной речью. Она отдаладань уважения погибшей Диане и поблагодарила Пакистан, который, по ее словам, разделил"нашу скорбь по поводу ранней и трагической гибели принцессы". После королева призвала Пакистан и Индию покончить сконфликтом, который разгорелся из-за спорных территорий Кашмира.Неосторожное высказываниеавгустейшей особы холодно встретили в Нью-Дели. Более того, королеву обвинили впопытке вмешаться во внутренние дела государства. Разразился международныйскандал."Когда пакистанские новостные репортажи объявили оновом прорыве в будущем Кашмира, индийское правительство было потрясено", – отмечаетХардман.Британский дворец, во главе с королевой, и без того раздавленный гибелью принцессы Дианы, лихорадило. Никто не знал, как выпутаться изщекотливой ситуации. Местные СМИ в то время назвали тур, в связи сэтим настоящей кошмаром, так как на его урегулирование ушло много времени,сообщает The Daily Express.