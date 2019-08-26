После официальной фотосессии лидеров G7 во французском Биаррице камеры сняли поцелуй жены президента США Меланьи Трамп и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Невинный эпизод, опубликованный в Сети, стал поводом для многозначительных намеков.

После официальной фотосессии лидеров G7 во французском Биаррице камеры сняли поцелуй жены президента США Меланьи Трамп и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Невинный эпизод, опубликованный в Сети, стал поводом для многозначительных намеков.Официальные фотосессии являются неотемлимой частью больших международных саммитов. Зачастую журналисты уделяют им внимания больше, чем всему остальному мероприятию.После того, как фотографы сняли лидеров стран "большой семерки", пришла пора сделать снимки политиков с их вторыми половинками. СМИ обратили внимание, что пока жена Эммануэля Макрона приветствовала Дональда Трампа поцелуем в щеку, его собственная супруга целовала Джастина Трюдо, передает телеканал "". После этого президент США взял свою жену за руку.Некоторые пользователи Сети увидели в подобном проявлении вежливости некие куртуазные намеки. Впрочем, журналистам не в первой распространять сомнительные сведения о Меланьи Трамп. Ранее СМИ и вовсе утверждали, что первая леди США так сильно разругалась с супругом, что отказывается сопровождать его во время официальных визитов.