Злоумышленники, забрав личные вещи водителя, заставили его выйти из автомобиля и уехали в неизвестном направлении...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка задержали троих подозреваемых в совершении разбоя в отношении водителя такси», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 34-летний мужчина. По словам потерпевшего, он приехал на вызов и к нему в автомобильсели трое молодых людей и две девушки. После того, как они прибыли по указанному адресу, один из мужчин достал предмет, похожий на нож, и под угрозой физической расправы потребовал отдать личные вещи и денежные средства. Испугавшись, заявитель отдал принадлежащие ему мобильные телефоны и деньги. Ущерб составил 30 тысяч рублей. После этого злоумышленники заставили водителя выйти и уехали в неизвестном направлении, впоследствии бросив иномарку на территории района.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых на Автозаводской улице. Ими оказались трое приезжих молодых человека в возрасте от 23 до 28 лет. Девушки проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18