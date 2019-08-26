В Пряжинском районе Карелии инспектор ДПС на дороге федерального значения наткнулся на двух собак, завоевал их доверие, посадил в патрульную машину, а затем вернул их хозяину.

В Пряжинском районе Карелии инспектор ДПС на дороге федерального значения наткнулся на двух собак, завоевал их доверие, посадил в патрульную машину, а затем вернул их хозяину, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Полицейский Алексей Курицын, после того, как истощенные животные сели в патрульную машину, нашел на ошейнике одного из них телефон владельца и позвонил ему.Выяснилось, что собаки пропали во время прогулки по лесу больше недели назад, и в течение этих дней искали своего хозяина, пока, наконец, не выбрались на трассу, чудом не попав под колеса проезжающих машин, и не встретили инспектора.Собак вернули владельцу, проживающему в Петрозаводске.