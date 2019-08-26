Лев Лещенко – мэтр отечественной эстрады. На сцене он с 1966 года – повидал всякое, пережил многих. Но то, что происходит с популярной музыкой сегодня, артиста огорчает. Размышлениями о состоянии современной сцены поделился с корреспондентом Дни.ру на конкурсе Новая волна в Сочи.

Лев Лещенко – мэтр отечественной эстрады. На сцене он с 1966 года – повидал всякое, пережил многих. Но то, что происходит с популярной музыкой сегодня, артиста огорчает. Размышлениями о состоянии современной сцены поделился с корреспондентом "Дни.ру" на конкурсе "Новая волна" в Сочи."С приходом в нашу жизнь Интернета музыка очень расслоилась, – уверен Лещенко. – Раньше эстрадные песни знала, любила и пела вся страна. Теперь же появились десятки форматов, сотни музыкальных радиостанций, и людям порой просто трудно разораться в этом океане. Да и ориентируется музыка теперь в основном на молодежь."."Сегодня люди теряют интерес и к средствам массовой информации, и к музыке, – продолжает Лев Валерьянович. – Да и сами музыканты сегодня со сцены редко говорят о нравственных проблемах, проблемах общественной жизни – появилось много мелкотемья"."Как следствие, сегодня артисты могут появится на сцене в трусах, могут в спектаклях ругаться матом, – печально вздыхает певец. – Мне кажется, просто немного снизился порог культуры, поменялись нравственные ориентиры. Меня, конечно, это очень огорчает – я воспитан в другой культуре (в молодости работал в Большом театре и Театре оперетты – Прим. ред.)."Сегодня мы живем в такое странное время, когда музыка является только гарниром к частной жизни артиста – для многих людей закулисье интереснее того, что происходит на сцене. Рампа сместилась... Мне очень жаль, что так случилось – это мешает настоящему, большому искусств".