Личная жизнь звезд является главным предметом обсуждения для журналистов и поклонников. Знаменитости не перестают удивлять нас неожиданными драмами и ослепительными триумфами. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 августа 2019 года.

Личная жизнь звезд является главным предметом обсуждения для журналистов и поклонников. Знаменитости не перестают удивлять нас неожиданными драмами и ослепительными триумфами. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 августа 2019 года.70-летняя певица обратилась к "девушкам почтенного возраста". Она опубликовала свежее селфи с Лаймой Вайкуле. Артистки поужинали на берегу Балтийского моря со своими избранниками – Максимом Галкиным и музыкантом Андреем Латковским.В подписи к фото Алла Пугачева обратилась к "девушкам почтенного возраста". Она посоветовала женщинам бороться с меланхолией и радоваться каждому прожитому дню. "Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых… Дамы с дюн", – отметила исполнительница.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 августа 2019 года, читайте в и специальных .