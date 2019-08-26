Самые громкие признания, трагические истории и невероятные подробности из жизни знаменитостей неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами звезды не прочь напомнить о себе. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 августа 2019 года.

Самые громкие признания, трагические истории и невероятные подробности из жизни знаменитостей неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами звезды не прочь напомнить о себе. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 августа 2019 года.Знаменитости прекрасно провели время вместе. Телеведущая Виктория Боня с семилетней дочерью Анджелиной и актриса Эвелина Бледанс в сопровождении сына Семена посетили семейный парк."Короче, мы с Семой попали тут под движение лайкеров. Вон Викачка нас пригласила на свидание. Вернее, мы пригласили на свидание Анджелину. Семочка вот пришел с цветами", – рассказала Эвелина Бледанс в Stories своего Instagram.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 августа 2019 года, читайте ви специальных