Артистка решилась на операцию. Эвелина Бледанс всю жизнь страдает от близорукости.

Артистка решилась на операцию.Эвелина Бледанс всю жизнь страдает от близорукости.Звезда рассказала, что ходилана консультацию в клинику, которая специализируется на лазерной коррекции зрения. Там здоровье глаз ЭвелиныБледанс протестировали на множестве аппаратов.Звезда боялась, что в еевозрасте, в этом году звезде исполнилось 50, подобные процедуры уже не делают,однако доктора ее переубедили. "Конечно, я люблю очки, но увидеть мир после 35лет близорукости – это счастье. Еще в школе списывая физику, я напрягала зрениеи мне прописали очки, и с тех пор потихоньку они от смотрения кино и телевизорауже плотно вошли в мою жизнь. Я очень страшусь операций! А тут – глаза!" —поделилась артистка в личном Instagram.Эвелина призналась, что допохода к окулистам советовалась с подругами – Марией Погребняк и АнфисойЧеховой. Приятельницы Бледанс успешно пережили подобные операции.Знаменитость была поражена,когда узнал, что процедура длится меньше минуты. Доктор рассказал Эвелине Бледанс,что лазер воздействует на глаз всего 25 секунд."Но, и про эту минуту я ещесто раз подумаю... или бежать навстречу жизни без очков и сушащих глаза линз?Так хочется побежать! Бежим?!", – засомневалась артистка.Отметим, что поклонники по-разному отреагировали на новость о скорой операции. Кто-то делилсяположительным опытом коррекции зрения, другие, наоборот, отговаривали, говоряоб опасности подобных процедур."Было бы так здорово такиеоперации Малышева, Андрей Малахов и другие бы сделали", – заметила однаиз поклонниц. "У них астигматизм и это, думаю, помеха", – ответила ей .