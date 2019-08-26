Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому родовое село первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова Центарой переименовывается в Ахмат-Юрт.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому родовое село первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова Центарой переименовывается в Ахмат-Юрт.Впервые с подобной инициативой выступили жители самого поселка в конце мая на сельском сходе. Эту идею поддержал совет депутатов села, а позже и сам парламент Чеченской Республики.О переименовании рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, "радостную весть" ему сообщил Дмитрий Медведев. "Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт!", — отметил чеченский лидер. Данное решение уже вступило в силу, сообщает ТАСС.По мнению Кадырова, это большое событие, которое свидетельствует об уважительном отношении руководства страны к памяти Ахмат-Хаджи Кадырова. Глава Чечни отметил, что ему очень приятно, что Дмитрий Медведев не оставил без внимания и реагирования мнение жителей Ахмат-Юрта, а также депутатов парламента Чеченской Республики, которые единогласно инициировали присвоение Центарою имени Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича.Первый президент Чечни был назначен главой администрации республики в июне 2000 года указом президента России Владимира Путина. В 2004 году Ахмат-Хаджи Кадыров погиб в результате террористического акта на стадионе "Динамо" в Грозном.