Президент Владимир Путин выразил недовольство существующими темпами роста российской экономики, несмотря на положительную динамику.

Президент Владимир Путин выразил недовольство существующими темпами роста российской экономики, несмотря на положительную динамику."Даже с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", — заявил глава государства, передает "Интерфакс".Выступая в рамках совещания по экономическим вопросам, он отметил, что инфляция в стране постепенно приближается к целевому ориентиру и составляет сейчас примерно 4,5% в годовом выражении. Рост ВВП за первое полугодие составил 0,7%. Растет и промышленная отрасль."Однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным", — призвал российский лидер, потребовав представить конкретные шаги по повышению доходов граждан.