Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия. Среди них депутат от городского округа Назрань Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист Вымпел-Коммуникации Магомед Зурабов и врио руководителя региона Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий документ опубликован на сайте местного правительства.

Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия. Среди них депутат от городского округа Назрань Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов и врио руководителя региона Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий документ опубликован на сайте местного правительства.Согласно закону, выбирают нового главу депутаты ингушского парламента. Голосование пройдет в единый день – 8 сентября.Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров покинул пост, который занимал с 2008 года, 26 июня. 8 июля стало известно, что он получил звание генерала-лейтенанта и назначен на пост заместителя министра обороны РФ.