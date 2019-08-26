В полиции выясняют все обстоятельства произошедшего

В полиции выясняют все обстоятельства произошедшегоВ деревне Аксенцево Камешковского района произошло ДТП — водитель легковушки «ВАЗ» не справился с управлением и врезался в 2 иномарки. После столкновения отечественная машина перевернулась и влетела в забор.В момент аварии в автомобиле было 5 человек. Никто из них серьезно не пострадал. По словам очевидцев, все находившиеся в салоне перевернувшегося авто были пьяны.В полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.