С огнестрельным ранением пострадавшего доставили в реанимацию

С огнестрельным ранением пострадавшего доставили в реанимациюРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Коврова. Мужчину подозревают в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.Вечером 23 августа мужчина со знакомым находился на охоте в районе поселка Малыгино. Пьяный ковровчанин выстрелил дробовым зарядом из охотничьего ружья в спину приятеля.С огнестрельным ранением пострадавшего доставили в реанимацию. Жизнь 63-летнего пенсионера спасти не удалось.Подозреваемый и свидетель отказались что-либо рассказывать. По предварительным выводам экспертов, исключает случайность, мужчина выстрелил умышленно.Расследование продолжается.