Гостей и участницей музыкального фестиваля Звезды Русского радио, который в эти дни проходит в Сочи, стала Саша Gradiva (прежде известная как певица Саша). Но ее появление без одежды на местном пляже многих шокировало.

Гостей и участницей музыкального фестиваля "Звезды "Русского радио", который в эти дни проходит в Сочи, стала Саша Gradiva (прежде известная как певица Саша). Но ее появление без одежды на местном пляже многих шокировало.Зеваки сняли на телефон дремавшую на лежаке Сашу. Казалось бы, дорогой купальник, стильный пеньюар, модная кепка – все безупречно. Но чу, что это? Огромные черные пятна в промежности известной певицы поразили публику. И люди стали выдвигать самые фантастические теории их происхождения."Это ее, наверное, так ночью сильно и долго любят – до синяков", "Похоже на увлечение садо-мазо", "Такие гематомы возможны после растяжки на пилатесе", "Да нет, тут как бы не рак кожи...", – спорит народ.В России рак кожи встречается в 10% случаев от общей заболеваемости злокачественными образованиями, а смертность от него составляет 3 на 100 000 населения. Чрезмерно сильное и продолжительное воздействие солнца на кожу считается основным фактором, провоцирующем рак кожи. А Саша Gradiva загар любит – она несколько лет прожила в Америке и почти каждый день посещала пляж...Сама певица происхождение пятен отказалась комментировать.Напомним, диагноз "рак кожи" был поставлен Наталье Сенчуковой и Виктору Рыбину, этот недуг настиг актера Хью Джекмана и футболиста Винни Джонса.