Гостьей и участницей музыкального фестиваля Звезды Русского радио, который проходит в Сочи, стала Саша Gradiva, прежде известная как певица Саша. Ее появление без одежды на местном пляже многих шокировало.

Гостьей и участницей музыкального фестиваля "Звезды "Русского радио", который проходит в Сочи, стала Саша Gradiva, прежде известная как певица Саша. Ее появление без одежды на местном пляже многих шокировало.Зеваки сняли на телефон дремавшую на лежаке Сашу. Казалось бы, дорогой купальник, стильный пеньюар, модная кепка – все безупречно. Но что это?! Огромные черные пятна в промежности у известной певицы поразили публику.Люди стали выдвигать самые фантастические теории их происхождения: "Это ее, наверное, так ночью сильно и долго любят – до синяков", "Похоже на увлечение садомазо", "Такие гематомы возможны после растяжки на пилатесе", "Да нет, тут как бы не рак кожи..."В России рак кожи встречается в 10% случаев от общей заболеваемости онкологией, а смертность от него составляет 3 на 100 тысяч населения. Чрезмерно сильное и продолжительное воздействие солнца считается основным фактором, провоцирующем рак кожи.Между тем Саша Gradiva загар любит – она несколько лет прожила в Америке и почти каждый день посещала пляж... Комментироватьпроисхождение пятен певица отказалась.Напомним, что рак кожи был выявлен у артистов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Также он настиг актера Хью Джекмана и футболиста Винни Джонса.