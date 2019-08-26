Артистка опубликовала чувственную фотосессию. Вера Брежнева снялась в нижнем белье.

Артистка опубликовала чувственную фотосессию. Вера Брежневаснялась в нижнем белье.В личном Instagram знаменитость опубликовала пикантные фотографии.Вера Брежнева позирует на кровати. Она облачена в массивный вязаный свитер серого цвета и белыетрусики.Ниже звезда написала, что на этих снимках она настоящая. По словам Брежневой, кадры получились удачными благодаря команде профессионалов,которая работала с ней. В тот день все присутствующие в студии были "на однойволне" с певицей."Чаще бываю именно в таком настроении. Особенно, когда рядомлюди, с которыми могу быть расслабленной, даже на работе)) Так случилось и наэтой съемке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – отметила Вера Брежнева.Отметим, что многие подписчики пришли от фото в восторг.Интернет-обыватели завалили звезду комплиментами.Между тем были и те, укого пикантная фотосессия вызвала раздражение. Звезду отчитали,как школьницу."Вера, какой бы ты написалакомментарий своей маме, если бы она сейчас сфотографировалась голой? Правильно,оставь все для близких, если на самом деле любишь и уважаешь ...здесь не длякого так стараться 😂😂😂🙊🙉🙈", – отозвалась пользовательница Сети.Артистка не смогла проигнорироватьзамечание подписчицы. По словам звезды, детям, мужу и маме фотографии,которые она публикует в микроблоге, нравятся. не считает снимки неприличными,более того, когда она станет старше, с удовольствием вспомнит то, какой былакрасавицей.