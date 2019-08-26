Женщин в России будет больше, чем мужчин еще, как минимум, 20 лет. Таковы прогнозы Росстата до 2036 года. По данным ведомства, сейчас на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году это соотношение будет - 1000 к 1128.

Женщин в России будет больше, чем мужчин еще, как минимум, 20 лет. Таковы прогнозы Росстата до 2036 года. По данным ведомства, сейчас на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году это соотношение будет — 1000 к 1128.Такое неравенство характерно для всех регионов России, кроме Чукотки, говорится в исследовании, опубликованном РИА Новости. Там ситуация обратная — женщин наоборот меньше.