Концертный директор Ротару Сергей
Лавров прокомментировал слухи о том, что 71-летняя артистка больна раком. Высказался он и
об информации, что София Ротару, якобы, восстанавливается после химиотерапии в
Крыму.
Концертный директор Ротару Сергей
Лавров прокомментировал слухи о том, что 71-летняя артистка больна раком. Высказался он и
об информации, что София Ротару, якобы, восстанавливается после химиотерапии в
Крыму.
По словам представителя звезды, она по-прежнему живет в Киеве. Он
отметил, что разговоры о страшном диагнозе певицы – всего лишь домыслы. Лавров
добавил, что в Крым Ротару в этом году вообще не приезжала, хотя у нее там не
только дача, но и бизнес – семейный отель вилла "София".
"Никакого рака у нее нет. А все
профилактические медицинские процедуры София Михайловна проходит не в Крыму, а
в Германии, в пригороде Франкфурта, регулярно ложится туда на полное
обследование", – цитирует директора исполнительницы сайтТакже он раскрыл секрет красоты и молодости знаменитости.
Лавров сообщил, что София Ротару раз в год ездит в одну из
престижных мировых клиник в Италии. Там артистка делает чистку организма и
проходит детокс-терапию. "В этом центре она правильно питается и худеет. Врачи
составляют индивидуальное меню, подбирают витамины", — поделился Лавров.
Отметим, разговоры о слабом здоровье исполнительницы ходят уже
много лет. В 27 лет поставили диагноз – туберкулез легких. Ей
пришлось принимать множество медикаментов. Она по сей день несколько раз в год проходит
курс лечения во избежание рецидивов.
Высказался о здоровье и ее первый лечащий врач, профессор Владимир Неверодский. "Я
впервые увидел Софию Ротару в середине 70-х. Она приехала к нам в Институт
климатологии лечиться. К сожалению, хронический бронхит – неизлечимая
болезнь… К тому же бронхит наложился на симптомы астмы… Если бы певица
промедлила с лечением, ее голос уже нельзя было бы спасти", – рассказал
медик.